Число пострадавших в ДТП с участием самокатов и скутеров в Кыргызстане растет

Пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с участием средств индивидуальной мобильности (самокаты, электросамокаты скутеры, мопеды) стало больше. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила представитель управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД МВД Айзада Батыралиева.

Отмечается, что в авариях с участием СИМ в 2024 году было 30 пострадавших, а с начала 2025-го уже 157.

Директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова добавила, что рост травматизма с участием скутеров, мопедов, электросамокатов и других СИМ отмечается последние три-четыре года, поскольку люди ездят по тротуарам, предназначенным для пешеходов.

«Хорошо, что расписали нормы и правила для СИМ, но инфраструктура пока не готова. Не везде выделили полосы для СИМ, либо полоса выделена только на тротуаре. Если на тротуаре выделенной полосы нет, то передвигаются вместе с пешеходами. Значит, травматизм будет продолжаться, это неизбежно. Поэтому скорость передвижения на СИМ тоже надо учитывать», — сказала она.

Ранее кабмин утвердил порядок регулирования деятельности юридических и физических лиц, связанной с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности, устанавливающий правила для использования и коммерческого проката таких устройств, как электросамокаты.