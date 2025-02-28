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Происшествия

Один в реанимации. Врачи о состоянии детей, пострадавших от перцового баллончика

В Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи рассказали 24.kg о состоянии двух школьников, пострадавших вчера от перцового баллончика.

Напомним, инцидент произошел 27 февраля в одной из столичных школ. У одного ученика из кармана выпал перцовый баллончик, который сдетанировал в помещении. Администрация учебного заведения вызвала медиков, которые госпитализировали двух детей.

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«К нам обращались двое детей 2012 года рождения. Одного из них госпитализировали в реанимацию. На момент поступления его состояние было стабильным, но для перестраховки положили туда, прокапали, всю необходимую помощь оказали. Состояние стабильное, сегодня из реанимации переведем в отделение. Второму ребенку вчера оказали всю необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение», — сообщили в больнице.

В целях обеспечения безопасности учащихся в школах в мэрии Бишкека настоятельно просят родителей контролировать, чтобы у детей не было при себе предметов, способных представлять угрозу жизни и здоровью, в том числе перцовых баллончиков, колюще-режущих предметов, электрошокеров и иных потенциально опасных средств.

В случае повторных нарушений примут меры в соответствии с действующим законодательством, предупреждают чиновники.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321337/
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