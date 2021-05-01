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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Замглавы МВД встретился с жителями приграничных сел

Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков встретился с жителями сел Максат, Кулунду и Интернациональное Лейлекского района, где из-за приграничных инцидентов сложилась сложная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что на встрече были члены добровольных народных дружин, представители местных органов власти, службы национальной безопасности и Пограничной службы.

«В ходе встречи обсуждались вопросы охраны общественного порядка. Местные жители обоюдно с милицией разработали планы совместной работы по охране общественного порядка. Отмечено, что члены народной дружины и сотрудники милиции, прибывшие для охраны общественного порядка, сыграли большую роль в стабилизации обстановки. Сейчас ситуация в Лейлекском районе Баткенской области стабильная, прилагаются все усилия по поддержанию общественного порядка», — рассказали в ведомстве.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192452/
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