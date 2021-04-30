На границе с Таджикистаном второй день не прекращается перестрелка. На 16.30 из Лейлекского и Баткенского районов эвакуированы 10 тысяч 215 человек.

Среди них Алия Калназарова, учительница с 35-летним стажем. Она рассказала, что ее в числе других женщин вывезли из села Коммунизм в школу-гимназию № 1 города Исфаны.

«Сначала стреляли в воздух, примерно в 17.00, я как раз прочитала намаз. Увидела дым издалека, услышала звуки выстрелов. Мы догадывались, что военные придут к нам тоже. Потому что наблюдали через социальные сети, что происходило в городе Баткене, в селе Арка. Когда после 17.00 мы пришли в мечеть, там уже никого не было. Мы побежали в поле, пытались спрятаться. Нас молодежь нашла примерно в 2.00 и эвакуировали в Исфану. Здесь нас кормят неравнодушные граждане, за что я им очень благодарна», — рассказала учительница.

Она добавила, что в нестабильной ситуации убежали в легкой одежде.

«С собой ничего не успели взять. В тот день, когда мы бежали, в поле уже был вечер, нам было холодно и страшно. В акимиате сказали, что привезут вещи. Благодарю директора гимназии. Здесь было около 100 эвакуированных человек, сейчас осталось 34-36 человек. Некоторых забирают родственники», — заключила Алия Калназарова.

Всего из Баткенского района эвакуировали 1 тысячу 409 человек в гостиницы и школы Баткена. Из Лейлекского района — 159 человек в школы-интернаты Исфаны, а 8 тысяч 647 человек размещены в домах родственников.

Жителей сел Ак-Сай, Кызыл-Жол и Кевит переместили в безопасные места. Для этого задействовали 13 единиц спецтехники и 156 сотрудников МЧС. Привлечены 60 спринтеров из районной службы Гражданской защиты.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.