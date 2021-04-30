Ситуация на границе. Мэрия Бишкека открыла единый счет для добровольной помощи

Мэрия Бишкека открыла единый специальный счет по добровольным сборам для поддержки сограждан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники центрального аппарата мэрии перечислят однодневную заработную плату на специальный счет для жителей Баткенской области, которые были эвакуированы из зоны конфликта.

Помимо этого, столичный муниципалитет совместно с районными акимиатами оказал гуманитарную и материальную поддержку в размере около 6 миллионов сомов.

Единый специальный счет: Специальный счет: 4402061213012249

ИНН: 01710199610068

Банк получателя: Центральное Казначейство МФ КР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100

БИК: 440206 при перечислении через МКП или ВКП. МКП (межказначейское поручение), ВКП (внутриказначейское поручение) Элсом: 0553120879

Кроме того, в каждом акимиате столицы формируются районные штабы, где будут созданы площадки для сбора гуманитарной и другой помощи.

Подробную информацию можно получить у заместителей акимов по соцвопросам:

Ленинский район: 0774007735, адрес: проспект Чуй, 315;

Первомайский район: 0990999444, адрес: проспект Жибек Жолу, 495б (здание районного управления социального развития);

Свердловский район: 0999855558, адрес: УВКГ № 66, микрорайон «Восток-5»;

Октябрьский район: 0559038585, адрес: МП «Муниципальная пекарня», улица Токомбаева, 3/1.

В муниципалитете добавили, что при столичной мэрии также работает волонтерский штаб для консолидации усилий для поддержки кыргызстанцев.

«Мэрия Бишкека обеспокоена происходящим на границе в Баткене, мы готовы оказать всестороннее содействие в разрешении сложившейся ситуации в рамках нашей компетенции. Сила — в единстве», — добавили в муниципалитете.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.