12:09
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Мэрия Бишкека открыла единый счет для добровольной помощи

Мэрия Бишкека открыла единый специальный счет по добровольным сборам для поддержки сограждан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники центрального аппарата мэрии перечислят однодневную заработную плату на специальный счет для жителей Баткенской области, которые были эвакуированы из зоны конфликта.

Помимо этого, столичный муниципалитет совместно с районными акимиатами оказал гуманитарную и материальную поддержку в размере около 6 миллионов сомов.

Единый специальный счет:

Специальный счет: 4402061213012249
ИНН: 01710199610068
Банк получателя: Центральное Казначейство МФ КР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100
БИК: 440206 при перечислении через МКП или ВКП. МКП (межказначейское поручение), ВКП (внутриказначейское поручение)

Элсом: 0553120879

Кроме того, в каждом акимиате столицы формируются районные штабы, где будут созданы площадки для сбора гуманитарной и другой помощи.

Подробную информацию можно получить у заместителей акимов по соцвопросам:

  • Ленинский район: 0774007735, адрес: проспект Чуй, 315;
  • Первомайский район: 0990999444, адрес: проспект Жибек Жолу, 495б (здание районного управления социального развития);
  • Свердловский район: 0999855558, адрес: УВКГ № 66, микрорайон «Восток-5»;
  • Октябрьский район: 0559038585, адрес: МП «Муниципальная пекарня», улица Токомбаева, 3/1.

В муниципалитете добавили, что при столичной мэрии также работает волонтерский штаб для консолидации усилий для поддержки кыргызстанцев.

«Мэрия Бишкека обеспокоена происходящим на границе в Баткене, мы готовы оказать всестороннее содействие в разрешении сложившейся ситуации в рамках нашей компетенции. Сила — в единстве», — добавили в муниципалитете.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192270/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Трое военнослужащих Погранслужбы Кыргызстана погибли
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
Инцидент на границе. В Бишкек доставят еще 18 раненых
Ситуация на границе. Из Бишкека в Баткен отправят еще одну группу врачей
Ситуация на границе. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Баткен
Ситуация на границе. Переговоры по стабилизации обстановки продолжаются
Ситуация на границе. Стрельба полностью прекратилась: подсчитывают ущерб
ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
Ситуация на границе. ООН выразила обеспокоенность
Ситуация на границе. Преступление против мира: Генпрокуратура возбудила дело
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
12:00
Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения новыми штаммами Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения н...
11:59
Ситуация на границе. Трое военнослужащих Погранслужбы Кыргызстана погибли
11:51
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
11:48
В Иссык-Атинском районе в реке обнаружили тело восьмилетнего мальчика
11:47
Ситуация на границе. Из приграничных сел перемещены 2 тысячи 726 человек