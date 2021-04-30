Инцидент на границе. Митингующие в поддержку баткенцев разошлись

В Бишкеке около Дома правительства прошел митинг в поддержку баткенцев.
Около 200 человек требовали от властей решить вопрос приграничного конфликта, начавшегося 28 апреля.
После переговоров со спикером парламента Талантом Мамытовым митингующие пришли на площадь Ала-Тоо. Часть участников акции протеста решила поехать в Баткенскую область на место инцидента.
В 00.30 все митингующие разошлись.
По данным ГУВД столицы, обстановка в городе спокойная, движение транспорта и граждан проходит в обычном режиме. Фактов дестабилизации и провокаций не зафиксировано. Сотрудники бишкекской милиции несут службу в штатном режиме.
Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
За медицинской помощью уже обратились 84 пострадавших. Три человека погибли, среди них ребенок.
Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.