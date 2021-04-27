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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовки не будет. 3 мая на конечных будут проверять работу маршрутчиков

В мэрии Бишкека прошло рабочее совещание вице-мэра столицы по транспортным вопросам Русланбека Акылбекова с сотрудниками транспортных предприятий, акимами четырех районов и представителями УГНС, УГКНБ и ГУВД столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мэрии напомнили, что недавно в СМИ появилась информация, что 3 мая водители маршруток устроят забастовку и не выйдут на линии.

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«Начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев отметил, что ситуация под контролем, обстановка отслеживается, зачинщики саботажа устанавливаются. Правоохранительные органы совместно с управлением городского транспорта (УГТ) проводят разъяснительные беседы с руководителями частных фирм-перевозчиков о недопущении сбоя в работе городского общественного транспорта», — отметили в мэрии.

Русланбек Акылбеков отметил, что «заинтересованные» лица пытаются искусственно дестабилизировать ситуацию. «Каждая частная компания, осуществляющая перевозку на муниципальных линиях, является партнером мэрии, составляется договор, обязанности которого обе стороны нарушать не должны. Саботаж в работе является нарушением договоренностей между столичным муниципалитетом и фирмами-перевозчиками», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что столичная мэрия уже объявила начало обсуждений правового регулирования и сбор предложений на проект постановления о внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта.

«Обсуждения АРВ будут длиться до пяти дней. После чего документ будет направлен в Министерство экономики и финансов и далее внесен на рассмотрение депутатов городского парламента», — отметили в муниципалитете.

Вице-мэр добавил, что городские службы должны поддерживать малый и средний бизнес в столице, соответствующим службам поручено рассмотреть вопрос упрощения системы получения медицинских справок, лицензий и других документов для водителей общественного транспорта согласно действующему законодательству КР.

3 мая на всех конечных будут дежурить мобильные бригады, проверять частоту выхода маршруток на линии.

Напомним, мэрия предложили три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым она считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191757/
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