Это была задолженность. «Газпром Кыргызстан» ответил на жалобу горожанки

Горожанка, которая пожаловалась на неоправданно большие счета за пользование газом, платит по квитанциям раз в полгода. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Фото ОсОО «Газпром Кыргызстан». Квитанция абонента

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«Этому абоненту в течение 2020 и 2021 годов ежемесячно начисляется по 21 кубическому метру на сумму порядка 379 сомов. Информация о ежемесячном начислении 1-2 тысяч сомов не соответствует действительности. Последний раз абонент оплатил 1 тысячу 485 сомов 12 января. С тех пор оплата не производилась. По квитанции видно, что сумма в 1 тысячу 134 сома сформировалась в результате долга за предыдущие периоды», — рассказали в ОсОО.

Ранее жительница Бишкека сообщила, что каждый месяц ей приходят большие счета за пользование газом. По ее словам, это продолжается на протяжении года.