26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной, Кубаныч, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский;

9.00-14.00 — улицы Тимура Фрунзе, Сон-Кол, Адилет, Ынтымак, Мурманская, Таш-Рабат;

9.00-17.00 — отрезки улиц Васильева, Исанова, Байтика Баатыра, переулок Самарский, жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-18.00 — отрезки улиц Султана Боромбая, Садырбаева;

9.30-18.00 — улицы Буденного, 87а, 87Бб, 99а, 95а, 91а,91б, жилмассив «Кара-Жигач»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Кудрука, Шорина, Манаса, Куренкеева, Торт-Куль, Куренкеева, бульвара Эркиндик, переулки Долонский, Джеты-Огузский, жилмассив «Ынтымак», улица Суеркулова, 4;

9.30-19.30 — отрезки улиц Фере, Фирсова, Элебесова, переулок Аральский;

10.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Буденного, Рязанской, Куликовской, Славянской, проспекта Жибек Жолу;

10.00-18.00 — отрезки улиц Эр-Тайлак, Камбар-Ата;

11.00-14.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Биримдик, Каркыра, Арпа);

13.00-17.00 — улица Огонбаева, 222, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кок-Ой, Ала-Тоо, Терек-Сай, Замана, Мак-Мал, Беш-Тектир, Кок-Кыя, Орто-Арык, Ак-Кыя, Улук-Тоо, Ак-Булак, Кара-Сай, Сын-Таш).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-18.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Восточная, Алма-Атинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Садовое, ГЭС-3 (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Ленина, Тельмана), Озерное, Арашан, Чункурчак, Татыр, Васильевка (улицы Восточная, Юбилейная), Кок-Жар (улицы Уметалиева, 1-35), Луговое (улицы Садовая, 6, 8, 8а,10, 23, Аламединская, 1-43), Аламедин (улица Молодежная, 1-75), Лебединовка (улицы Сельская, 13, 15, 17, 17а, Комсомольская, 5-64); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Военно-Антоновка (улицы МТФ, Пионерская, Пограничная, Советская, Токтогула, Фрунзе), Новопавловка (улицы Ак-Ордо, контур № 498):

10.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Крупская, Проектируемая, Первомайская, Станция Сокулук, Степная, Северная, Полярная, Западная, Комсомольская, Шевченко, Южная, Колхозная, Октябрьская, Дружбы, Школьная, контур 148 и 151, тупик Красноармейский), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Восточная, Проектируемая, Карасуйская, Западная, Животноводство);

9.00-17.00 — села Восточное (улицы Дружбы, Школьная Тимирязева), Комсомольское (улицы Южная, Тупик, Строительная, Проектируемая, Новая, Дорожная, Восточная, Опытная), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе, Калинина, Октябрьская, Полярная, Иссык-Кульская, Садовая);

8.30-10.00 и 16.30-18.00 — село Сокулук (улицы Комсомольская, Ленина, Мира, Ала-Арчинская, Спортивная, Лесная, Достук, Гагарина, Пионерская, Северная, переулки Северный, Ленина); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (ущелье Жаман-Эчки), Беловодское (улицы Новоленинское, Буденного), Александровка (улицы Мамайская, Пионерская, Почтовая, Гагарина, Карагачевая, Фрунзе, Пушкина); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Верхняя), Панфиловка (улица Ключевая); Кантский РЭС 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская), села Туз (улица Дайырбек), Гагарина (улицы Мичурина, Советская), Жерказар (улица Жанаева); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Шамшы (улица Ахунбаева); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина), Тар-Суу (улица Алиева), Боролдой (улица Фрунзе), Чым-Коргон (улицы Тынчтык);