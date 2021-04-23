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Общество

Британские спецслужбы завели аккаунт в Instagram. О чем пишут

У британской службы контразведки МИ5 появился свой аккаунт в Instagram. Пока в нем всего одна публикация — снимок из штаб-квартиры в Лондоне.

«Это то, что видят наши сотрудники, когда входят в штаб-квартиру МИ5 в Темз-Хаус в Лондоне. За этими окнами скрываются некоторые из наиболее охраняемых секретов Великобритании», — гласит подпись к снимку.

Авторы аккаунта обещают подписчикам эксклюзивный взгляд на жизнь внутри службы контрразведки. На странице будут развенчиваться популярные мифы о работе британских спецслужб, появляться ранее не публиковавшиеся архивные материалы из музея МИ5, а также объявления об открытых вакансиях. Обещают, что действующие сотрудники МИ5 будут периодически проводить онлайн-встречи с подписчиками, отвечая на их вопросы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191329/
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