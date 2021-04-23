В КР первую дозу «Спутника V» ввели 93-летнему хирургу Мамбету Мамакееву

В Кыргызстане первым испытателем российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции стал 93-летний хирург академик Мамбет Мамакеев.

На вопрос, как он себя чувствует, ответил «отлично».

Во время введения первой дозы российской вакцины присутствовал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.