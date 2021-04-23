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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР первую дозу «Спутника V» ввели 93-летнему хирургу Мамбету Мамакееву

В Кыргызстане первым испытателем российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции стал 93-летний хирург академик Мамбет Мамакеев.

На вопрос, как он себя чувствует, ответил «отлично».

Во время введения первой дозы российской вакцины присутствовал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, накануне в Бишкек прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Поставка осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191289/
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