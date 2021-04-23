В КР первую дозу «Спутника V» ввели 93-летнему хирургу Мамбету Мамакееву
13:15, 23 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
В Кыргызстане первым испытателем российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции стал 93-летний хирург академик Мамбет Мамакеев.
На вопрос, как он себя чувствует, ответил «отлично».
Во время введения первой дозы российской вакцины присутствовал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Отметим, накануне в Бишкек прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V». Поставка осуществлена в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Москву 24-25 февраля 2021 года.