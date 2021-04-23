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Общество

Учеников с пороком сердца порекомендовали перевести на онлайн-обучение

Учеников с пороком сердца и другими заболеваниями, требующими особого ухода, рекомендуют перевести на онлайн-обучение. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главы Свердловского района по социальным вопросам Асель Садыкова.

Отметим, 11 марта потерявшая сознание во время урока ученица школы № 87 Бишкека умерла в больнице. Ее мама потребовала уволить директора, учителя и медсестру школы за неоказание первой помощи ребенку.

Мэрия создала межведомственную комиссию из специалистов управления образования, здравоохранения и юристов.

«Как выяснилось, в этой школе, помимо умершей девочки, обучаются еще восемь учеников с пороком сердца. Мы рекомендовали управлению образования перевести их и других детей, имеющих серьезные заболевания, на онлайн-обучение, так как им требуется особый уход», — рассказала Асель Садыкова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191284/
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