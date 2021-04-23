COVID-19. В Бишкеке запустили службу психологической поддержки для горожан

В Бишкеке запустили службу психологической поддержки для горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, городское управление здравоохранения столичной мэрии совместно с фондом «Сорос-Кыргызстан» и центром «Рековери» запустила проект по оказанию психологической консультации для горожан.

«Горожане могут обратиться к специалистам, обсудить щепетильные и тревожные моменты, восстановить психологическое благополучие в период пандемии, получить консультацию у квалифицированных специалистов», — отметили в мэрии.

Контакты специалистов: Борбиева Зарина Тимуровна — 0552280286;

Борбиева Бегайым Смановна — 0773248240;

Чолпонкулова Назгуль Турдукалыевна — 0709857985, 0772454787;

Базарбаева Гульмира Кадыракуновна — 0557272741.

В мэрии просят горожан не забывать носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию.