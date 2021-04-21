22 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мамыра, Жылга-Сай, Проектируемая);

9.00-12.00 — отрезки улиц Гагарина, Репина, Купянской, Хоперской;

9.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Волховской, Токтоналиева, 28;

9.00-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Месароша, Арзамасской, Сельсоветской, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Эр-Тайлак, Чортекова, Кожомкулова, Шералиева), «Ынтымак», «Киргизия-1» (улицы Боз-Болток, Эркин-Тоо);

9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 1-3, 25-27;

9.30-19.00 — жилмассив «Дордой», отрезки улиц Буденного, Комсомольской, Салиевой;

9.30-17.00 — улица Суеркулова, 6а, жилмассив «Мурас-Ордо»;

10.30-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Шабдана Баатыра);

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Кырк-Кыз, Тимура Фрунзе, Гагарина);

13.00-17.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 60-71, 64/1, 64/2.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Степное, Пригородное (улицы Новая, Арсланбоб, Первомайская, Лесная, Садовая, Сибирская, Маяковского, Строительная, Горького, Эркиндик, Юбилейная, Береговая, Гагарина, Космонавтов, Ынтымак, Жаштык, Островского, 8 Марта, Марата, Широкая, Дорожная, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Кок-Жар (улицы Нурмамбетова, Матыева, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды), Кашка-Суу, Байтик (верхняя часть), Аламедин (улицы Логвиненко, Фабричная, Чугуева), Лебединовка (улицы Калинина, Северная, проспект Победы, 148-184), Васильевка (улицы Октябрьская, 1-26б, Комсомольская, 128, Шаршеналиева, 252, 268); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ворошилова, Корсаковых, Ошская, Советская, Пишпек, Пушкина, Тынчтык, Ала-Арчинская, Пограничная, Фрунзе, Ак-Ордо, ДЭУ «Достук», контур 540), Военно-Антоновка (улицы Советская, Ленина, Пушкина, Пограничная, Фрунзе), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Проектируемая, Юбилейная, Артезианская), Манас (улицы Гагарина, Западная), Садовое (улица 50 лет Октября), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улицы Индустриальная, 50 лет Октября, Краснодарская); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Крупской, Токтогула, 1 Мая, Ленина), Садовое (улица Крупской), Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова), Беловодское (улица Октябрьская); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Космонавтов), Эриктуу (улица Центральная); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Кюрпюльдек (зерноток), Чалдыбар (улица Северная), Береке; Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Давазова), Туз (улица Дайырбек), Новопокровка (улицы Мичурина, Строительная); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — село Шамшы (улица Ахунбаева); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина), Чым-Коргон (улица Тынчтык), Каинды (улица Токомбаева).