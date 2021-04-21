Госслужащие, активисты бесплатно обучатся английскому языку в течение года

Около тысячи государственных служащих, журналистов и активистов будут бесплатно обучаться английскому языку в течение года. Об этом 24.kg сообщили в общественном фонде инновационного образования «Лингва».

По его данным, 20 апреля состоялась онлайн-церемония открытия программы «Английский язык для молодых специалистов».

Программа, поддерживаемая посольством США и реализуемая Фондом инновационного образования «Лингва», ежегодно предоставляет возможность бесплатного обучения английскому языку примерно тысяче государственных служащих, представителей прессы и гражданского общества в городах Бишкеке, Таласе, Нарыне, Караколе, Оше, Джалал-Абаде и Баткене.

Участники программы подчеркнули важность хорошего знания английского языка и выразили благодарность посольству США за предоставленную возможность.