Родственники мужчины, сбившего радар в Кеминском районе, готовы возместить ущерб

Родственники мужчины, который сбил радар стоимостью свыше 2 миллионов сомов, готовы возместить ущерб. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции.

В селе Бообек на 90-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт 37-летний житель Кеминского района М. Б. на внедорожнике Lexus LX 470 сбил передвижной аппаратно-программный комплекс «Автопатруль-Радар» и скрылся.

Стоимость комплекса «Автопатруль-Радар» составляет 2 миллиона 324 тысячи 477 сомов.

«В соцсетях многие воспринимают его поступок, как героизм. Мы призываем подобного не делать. Это нарушение закона, и мы, как родственники, просим у всех прощения. Он ошибся», — заявил родственник мужчины Азим Рахмандылдаев.

Он отметил, что близкие готовы возместить ущерб за сбитую треногу.