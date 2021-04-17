Больше половины читателей 24.kg недовольны результатами выборов и референдума

В минувшее воскресенье в Кыргызстане прошли референдум по принятию новой редакции Конституции и местные выборы. Окончательные результаты опубликуют до 2 мая.

По предварительным данным ЦИК, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,1 процента — это чуть больше 1,3 миллиона кыргызстанцев.

11 апреля в Кыргызстане также прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.

Редакция 24.kg провела опрос среди читателей, довольны ли они результатами выборов и всенародного голосования. В нем приняли участие более 2 тысяч человек. Большинство ответили, что недовольны итогами голосования.

Фото скриншот. Итоги опроса

По итогам опроса 69 процентов, или 2 тысячи 302 человека недовольны результатами плебисцита. 17 процентов, или 592 читателей все устраивает. Еще 397 человек, это 12 процентов, ответили «мне все равно».

Фото скриншот. Итоги опроса

Итоги выборов тоже не понравились большинству участников опроса. 68 процентов (1 тысяча 238 человек) ответили, что недовольными ими. 19 процентов, или 347 читателей ответили положительно, а 12 процентов, это 218 человек, не интересуются результатами.