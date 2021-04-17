16:01
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Конституция и выборы: самое важное

Больше половины читателей 24.kg недовольны результатами выборов и референдума

В минувшее воскресенье в Кыргызстане прошли референдум по принятию новой редакции Конституции и местные выборы. Окончательные результаты опубликуют до 2 мая.

По предварительным данным ЦИК, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,1 процента — это чуть больше 1,3 миллиона кыргызстанцев.

11 апреля в Кыргызстане также прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.

Редакция 24.kg провела опрос среди читателей, довольны ли они результатами выборов и всенародного голосования. В нем приняли участие более 2 тысяч человек. Большинство ответили, что недовольны итогами голосования.

скриншот
Фото скриншот. Итоги опроса

По итогам опроса 69 процентов, или 2 тысячи 302 человека недовольны результатами плебисцита. 17 процентов, или 592 читателей все устраивает. Еще 397 человек, это 12 процентов, ответили «мне все равно».

скриншот
Фото скриншот. Итоги опроса

Итоги выборов тоже не понравились большинству участников опроса. 68 процентов (1 тысяча 238 человек) ответили, что недовольными ими. 19 процентов, или 347 читателей ответили положительно, а 12 процентов, это 218 человек, не интересуются результатами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190458/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минздрава считает, что из-за выборов идет рост заболеваемости COVID-19
Как кыргызстанцы на референдум ходят. Активность с каждым годом все ниже
Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Итоги выборов. Наблюдатели зафиксировали 281 нарушение
Итоги референдума. В ЦИК объяснили, почему на некоторых участках разнятся данные
В Жогорку Кенеше выступают в защиту женщин-кандидатов на местных выборах
Референдум. В ЦИК не смогли объяснить сомнительные данные по явке избирателей
Итоги выборов. Одного из участников акции протеста оштрафовали
Милиционеры убрали палатку митингующих членов партий, не попавших в БГК
Итоги выборов. Члены проигравших партий объявили голодовку
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
17 апреля, суббота
16:00
От медсестры до майора милиции. Нелегкий путь Кундуз Зайыровой От медсестры до майора милиции. Нелегкий путь Кундуз За...
15:27
В марте в Кыргызстане отмечен самый высокий рост цен среди стран ЕАЭС
15:22
Больше половины читателей 24.kg недовольны результатами выборов и референдума
15:04
Не хватает сырья для туалетной бумаги. Из КР запретят вывозить макулатуру
15:00
День цирка. Как в Кыргызстане постепенно исчезает искусство