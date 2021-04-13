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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: Несмотря на вакцинацию, в мире растет заболеваемость COVID-19

Заболеваемость COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, смертность от этого заболевания — четвертую неделю подряд, особенно в некоторых странах Азии и Ближнего Востока. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передают «Новости ООН».

По его словам, рост отмечается несмотря на то, что в мире уже сделано более 780 миллионов прививок от коронавируса.

«Нет никаких сомнений: вакцины — это важный и мощный инструмент. Но не единственный. Мы повторяем это день за днем, неделя за неделей. И мы будем повторять это и дальше», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что все, включая тех, кто уже сделал прививку, должны по-прежнему соблюдать необходимые меры предосторожности: сохранять физическую дистанцию, носить маски, часто мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, проветривать помещения, а также регулярно сдавать тест на COVID-19.

По его словам, во многих странах число случаев заболевания растет из-за непоследовательности властей и населения.

В ВОЗ выступают против тотального карантина и полного закрытия всех учреждений и предприятий и считают, что успешно бороться с пандемией помогает комбинация взвешенных мер.

«Мы тоже хотим видеть, как перезапускается экономика, как возобновляется торговля и туризм. Но в данный момент отделения интенсивной терапии во многих странах переполнены и люди умирают, хотя этого можно было избежать. В некоторых странах, несмотря на распространение вируса, рестораны и ночные клубы заполнены людьми, открыты рынки и далеко не все соблюдают меры предосторожности», — добавил он.

Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что от COVID-19 умирают даже молодые люди. «Это заболевание — не грипп. И мы до сих пор до конца не понимаем, каковы долгосрочные последствия этой инфекции», — сказал он.

Многие из тех, кто перенес COVID-19 в относительно легкой форме, даже несколько месяцев спустя сообщают о таких симптомах, как повышенная утомляемость, слабость, затуманенность сознания, головокружение, тремор, бессонница, тревога, депрессия, боль в суставах и груди.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189911/
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