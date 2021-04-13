COVID-19. Россия приостановила авиасообщение с Турцией

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции и Танзании на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову и главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Уточняется, что исключения сделаны только для вывозных рейсов, а также для сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.

«Решение принято из-за роста числа заболевших коронавирусом (включая новые штаммы) в Турции и Танзании. В России в последнее время зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения, в Турции — 445 случаев», — указывается в сообщении РБК.