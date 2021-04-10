Активиста Тилекмата Кудайберген уулу оставили в СИЗО-1 до 15 мая

Активисту Тилекмату Кудайберген уулу (Куренову) продлили меру пресечения с содержанием в Бишкекском СИЗО-1 до 15 мая. Об этом в социальных сетях сообщил Жениш Молдокматов.

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По его словам, решение сегодня принял Свердловский районный суд Бишкека.

«Продление ареста — это политическое решение. Адвокат и родственники Тилекмата 12 апреля проведут пресс-конференцию, потому что есть много вопросов о его задержании», — написал Жениш Молдокматов.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».

Камчы Нурбек уулу, по информации Жениша Молдокматова, был задержан сотрудниками силовых структур в ночь на 17 марта, и с тех пор его местонахождение неизвестно.