COVID-19 в Бишкеке. Как чиновники проводят рейды и о чем говорят с горожанами

Сотрудники мэрии Бишкека продолжают проводить рейды по соблюдению санитарных норм в общественном транспорте в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

Читайте по теме Наденьте маски. В общественном транспорте Бишкека проходят рейды

Совместно с представителями правоохранительных органов и медиков городские власти проверяют, как соблюдают предписания Минздрава водители троллейбусов, автобусов и маршруток.

Ранее первый вице-премьер-министр Артем Новиков рекомендовал усилить работу по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в общественных местах, транспорте, торговых площадках, культурно-развлекательных заведениях и точках общепита.

Журналист 24.kg тоже отправился в рейд и посмотрел, насколько пассажиры городского транспорта соблюдают предписанные нормы и носят маски.

Первой точкой проверки инспекторы выбрали остановку на пересечении проспекта Чуй и улицы Фучика. Останавливали всех подряд — маршрутки, троллейбусы. Пассажиры советовали проверяющим лучше мыть троллейбусы, чем заставлять людей надевать маски.

Фото 24.kg. Рейд в общественном транспорте

Представители мэрии ответили, что регулярно моют и дезинфицируют. Но горожане по-прежнему считают, что подобные рейды бесполезны.Оказалось, что большинство пассажиров, водителей автобусов и троллейбусов носят маски, но в маршрутках ситуация другая. Переполненные салоны, не все соблюдают нормы, а многие водители без масок. Например, пожилого шофера маршрутки № 148 оштрафовали по статье 150 Кодекса о нарушениях на 1 тысячу сомов.На тот случай, если у пассажира нет с собой маски, ему предлагают купить ее у водителя общественного транспорта за 2 сома.

Некоторые нарушители были не рады журналистам и камерам. Они поспешно выходили из салонов. Их понять можно, потому что целая толпа из инспекторов и представителей СМИ буквально врывались в троллейбусы.

Как рассказали представители ЦГСЭН, такие рейды проходят каждый день уже год. Штрафуют только водителей. С пассажирами проводят разъяснительную беседу — закона и норм, когда человека можно принудительно штрафовать за отсутствие маски или сантайзера, нет. Вряд ли нужен такой закон. Нужно, чтобы мы понимали — соблюдение санитарных норм, социальной дистанции и ношение маски позволит обезопасить не только себя, но и других. А это элементарное уважение к согражданам.