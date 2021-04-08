Пассажиры, летающие транзитом, должны иметь основания для въезда в Россию

Пассажиры, летающие через другие страны транзитом, должны иметь основания для въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Уточняется, что в связи с введением распоряжения правительства от 16 марта 2020 года «О временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений», ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе граждан Кыргызстана.

Въезд кыргызстанцам в Россию разрешен только при наличии основания — приглашение от родственников первой очереди (родители, дети), работа, обучение, лечение.

Граждане Кыргызстана, летающие через другие страны транзитом в Россию, также должны иметь при себе основание для въезда.

Согласно введенным ограничениям, иностранные авиакомпании не вправе брать на борт воздушного судна кыргызстанцев, у которых его нет.

Разрешается лететь без основания только регулярными рейсами, выполняющимися российскими авиакомпаниями три раза в неделю и авиакомпанией «Авиа Трафик Компани» — три раза в неделю по маршруту Бишкек — Москва.