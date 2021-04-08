22:54
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

Пассажиры, летающие транзитом, должны иметь основания для въезда в Россию

Пассажиры, летающие через другие страны транзитом, должны иметь основания для въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

Уточняется, что в связи с введением распоряжения правительства от 16 марта 2020 года «О временном ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений», ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе граждан Кыргызстана.

Въезд кыргызстанцам в Россию разрешен только при наличии основания — приглашение от родственников первой очереди (родители, дети), работа, обучение, лечение.

Граждане Кыргызстана, летающие через другие страны транзитом в Россию, также должны иметь при себе основание для въезда.

Согласно введенным ограничениям, иностранные авиакомпании не вправе брать на борт воздушного судна кыргызстанцев, у которых его нет.

Разрешается лететь без основания только регулярными рейсами, выполняющимися российскими авиакомпаниями три раза в неделю и авиакомпанией «Авиа Трафик Компани» — три раза в неделю по маршруту Бишкек — Москва.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189215/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
Это может стоить жизни. Врачи просят не заниматься самолечением
Подготовка к третьей волне. Минздрав готов развернуть 11 тысяч коек в стране
Президент обозначил задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране
Медики в школах не успевают осматривать всех учеников и отслеживать заболевших
COVID-19. В Бишкеке выявлено 183 новых случая. Мэрия просит носить маски
COVID-19 в мире. Заразились более 132,9 миллиона, умерли более 2,8 миллиона
Количество зараженных COVID-19 растет. В Нацгоспитале открыли стационар
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 582 человека, 182 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
8 апреля, четверг
22:49
Пассажиры, летающие транзитом, должны иметь основания для въезда в Россию Пассажиры, летающие транзитом, должны иметь основания д...
22:42
В Бишкеке пропала 17-летняя Альбина Бапиева
22:33
Убийство Айзады. Задержаны еще двое подозреваемых в похищении девушки
22:31
Бизнес-омбудсмен помог инвестору возобновить деятельность
22:16
Житель Чехии воспользовался оружейной амнистией и сдал розовый танк