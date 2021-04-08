COVID-19. В Бишкеке выявлено 183 новых случая. Мэрия просит носить маски

За сутки в Бишкеке зарегистрировано 183 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила замглавврача ЦГСЭН столицы Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, госпитализировано 40 человек.

«При появлении первых клинических симптомов прошу своевременно обращаться к врачам, звонить в кол-центр 118», — отметила она.

Начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова добавила, что муниципалитет призывает горожан носить маски в замкнутых помещениях, общественном транспорте, соблюдать дистанцию и не посещать места массового скопления людей.

Отметим, что вчера в столице зарегистрировали 97 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.