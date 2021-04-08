COVID-19 в мире. Заразились более 132,9 миллиона, умерли более 2,8 миллиона

За двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 268 тысяч 387 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 132 миллиона 975 тысяч 654 человека. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 921 тысяча 975), Бразилии (13 миллионов 193 тысячи 205), Индии (12 миллионов 801 тысяча 785), Франции (4 миллиона 902 тысячи 985), России (4 миллиона 554 тысячи 481), Великобритании (4 миллиона 381 тысяча 824), Италии (3 миллиона 700 тысяч 393), Турции (3 миллиона 633 тысячи 925), Испании (3 миллиона 326 тысяч 736), Германии (2 миллиона 940 тысяч 271) и Колумбии (2 миллиона 479 тысяч 617).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 75,5 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 1 миллион 173 тысячи 990 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 886 тысяч 573. За двое суток показатель вырос на 26 тысяч 705 человек. В том числе в США всего скончались 559 тысяч 109 человек, Бразилии — 340 тысяч 776, Мексике — 205 тысяч 598, Индии — 166 тысяч 177, Великобритании — 127 тысяч 171, Италии — 112 тысяч 374.

В Кыргызстане зарегистрировали 89 тысяч 660 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 312 тысяч 558, Узбекистане — 84 тысячи 127, Таджикистане — 13 тысяч 308.