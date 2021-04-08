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Общество
Сюжет: COVID-19

Количество зараженных COVID-19 растет. В Нацгоспитале открыли стационар

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 144 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 8 апреля:

  • Национальный хирургический центр — 6;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
  • Клинический родильный дом № 2 — 10;
  • Национальный госпиталь — 108.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 660 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189130/
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