Количество зараженных COVID-19 растет. В Нацгоспитале открыли стационар

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 144 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 8 апреля:

Национальный хирургический центр — 6;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;

Клинический родильный дом № 2 — 10;

Национальный госпиталь — 108.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 660 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.