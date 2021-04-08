Количество зараженных COVID-19 растет. В Нацгоспитале открыли стационар

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 144 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 8 апреля:
- Национальный хирургический центр — 6;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
- Клинический родильный дом № 2 — 10;
- Национальный госпиталь — 108.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 660 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.