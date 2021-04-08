09:47
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 582 человека, 182 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 582 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 870 пациентов, в больницах — 712. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 158 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 528 человек (или 75 процентов) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 111 человек. В Бишкеке выписаны 69 человек, Оше — 1, Чуйской области — 33, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 609 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189118/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
Наденьте маски. В общественном транспорте Бишкека проходят рейды
В Кыргызстане выявили 222 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 89 660
Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
Группа крови не влияет на заражение COVID-19. Новые исследования ученых
COVID-19. От внебольничной пневмонии скончался экс-депутат Токтогул Туманов
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 313 человек, 147 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
В Кыргызстане выявили 161 новый случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 89 438
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Бизнес
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Beeline и&nbsp;аппарат правительства&nbsp;КР посадили деревья в&nbsp;парке имени Ататюрка Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка
MegaCom принял участие в&nbsp;экологической акции по&nbsp;озеленению парка в&nbsp;Бишкеке MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
8 апреля, четверг
09:42
В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 582 человека, 182 — в тяжелом состоянии В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 582 человека, 182 —...
09:38
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
09:37
Наденьте маски. В общественном транспорте Бишкека проходят рейды
09:34
В Кыргызстане выявили 222 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 89 660
09:19
В ВОЗ считают вероятной связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом