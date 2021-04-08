В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 582 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 870 пациентов, в больницах — 712. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 158 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 528 человек (или 75 процентов) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 111 человек. В Бишкеке выписаны 69 человек, Оше — 1, Чуйской области — 33, Иссык-Кульской — 5, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 609 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.