В Кыргызстане за сутки выявили еще 222 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 183 случая, Оше — 4, Чуйской области — 24, Нарынской — 2, Джалал-Абадской — 4, Иссык-Кульской — 4, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 660 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.