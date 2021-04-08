В ВОЗ считают вероятной связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и образованием тромбов возможна, но пока не подтверждена. К такому выводу пришли эксперты Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, изучив последние данные, поступившие из Европейского агентства лекарственных средств и Британского управления по контролю за оборотом лекарств, сообщили «Новости ООН».

Специалисты ВОЗ подчеркнули, что возникновение тромбов после вакцинации вызывает обеспокоенность, однако это очень редкое явление. Речь о десятках случаев на 200 миллионов привитых.

«Необходимо оценивать редкие побочные эффекты после иммунизации с учетом риска смерти от заболевания COVID-19 и потенциала вакцин в предотвращении инфекций и снижения смертности», — говорится в официальном заявлении по итогам встречи членов Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин.

Эксперты сообщают, что они продолжат собирать данные о вакцинации препаратом AstraZeneca.