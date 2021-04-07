COVID-19. От внебольничной пневмонии скончался экс-депутат Токтогул Туманов

В Кыргызстане от внебольничной пневмонии скончался бывший депутат парламента Токтогул Туманов. Информацию подтвердили в Минздраве.

Уточняется, что Токтогул Туманов поступил в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 1 апреля. У него был положительный ПЦР-тест на коронавирус. У экс-депутата диагностировали внебольничную пневмонию. Он был в тяжелом состоянии.

Сообщается, что Токтогул Туманов долгое время лечился дома, пока состояние не ухудшилось. Накануне он скончался.

Токтогул Туманов в 2010 году был избран депутатом Жогорку Кенеша от партии СДПК. Он был председателем парламентского комитета по судебно-правовым вопросам и законности. После возглавлял ГП «Мулк» при ФУГИ и был заместителем председателя Фонда госимущества.