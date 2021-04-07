Группа крови не влияет на заражение COVID-19. Новые исследования ученых

Американские ученые опровергли информацию о том, что группа крови влияет на риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты проанализировали течение заболеваний более 100 тысяч пациентов. Отмечается, что исследователи не могут дать однозначное объяснение полученных ранее результатов, свидетельствующих о влиянии группы крови на риск заражения COVID-19.

По мнению ученых, это могло произойти из-за чистой случайности, генетических различий, географических особенностей проведения исследования и других искажающих результаты факторов.

Ранее утверждалось, что люди с первой группой крови меньше рискуют заразиться коронавирусом. Об этом также заявляли американские исследователи.

Были также данные о независимых исследованиях в медицинских учреждениях Китая, Колумбийском университете в США и университетах Ирана, которые подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания коронавирусной инфекции.