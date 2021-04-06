Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по числу безработных

Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по проценту безработных среди трудоспособного населения. Об этом говорится в результатах исследования Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения в государствах — членах Евразийского экономического союза, на конец февраля 2021 года составила более 2,5 миллиона человек, или 2,8 процента всего экономически активного населения.

Больше всего безработных в Кыргызстане и России — по 3 процента.

Наименьший показатель в Беларуси, где зарегистрированные безработные составляют всего 0,2 процента трудоспособного населения.

По сравнению с аналогичной датой 2020-го число безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, по ЕАЭС увеличилось в 2,5 раза.