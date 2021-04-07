В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 313 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 623 пациента, в больницах — 690. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 147 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 518 человек (или 75 процентов) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 108 человек. В Бишкеке выписаны 67 человек, Чуйской области — 32, Иссык-Кульской — 4, Нарынской — 2, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 496 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.