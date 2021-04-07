В Кыргызстане за сутки выявили еще 161 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 97 случаев, Оше — 6, Чуйской области — 46, Таласской — 3, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 1, Иссык-Кульской — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 438 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.