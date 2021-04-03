Ввести ответственность за помехи для работы бизнеса предлагают в МДС

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков считает, что нужно ввести ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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По ее данным, госорганы и должностные лица должны нести ответственность по возмещению материального и морального вреда, причиненного в результате необоснованного уголовного преследования предпринимателя, получившего право на реабилитацию, а также в результате необоснованных задержаний и следствия — обыска, выемки документов, ареста имущества.

«Можно воспользоваться опытом соседних стран. Законодательство России, Казахстана и многих других государств предусматривает суровую ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, а также возмещение государством в полном объеме вреда, в том числе морального. В сжатые сроки нужно принять неотложные меры по исполнению рекомендаций, предусмотренных указами президента, предоставить информацию об их исполнении бизнес-сообществу и широкой общественности», — рассказали в организации.

В МДС предлагают ввести ограничения на возбуждение досудебных производств в отношении предпринимателей по правонарушениям, не связанным с охраной жизни и здоровья, общественной безопасностью до стабилизации эпидемиологической ситуации и завершения внутриполитических процессов.

«Нужно пересмотреть индикаторы эффективности Налоговой и Таможенной служб, правоохранительных, надзорных органов. Приоритетом должны стать показатели о количестве созданных новых предприятий (налогоплательщиков), о качестве налогового администрирования исходя из рейтинга «Ведение бизнеса», а не показатели объема собранных налогов и сборов», — считает глава МДС.