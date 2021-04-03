Центр выдачи льготных карт «Тулпар» Первомайского района Бишкека закрыли

Сервисный центр по выдаче льготных красных карт «Тулпар» по Первомайскому району закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, жители Первомайского района пока могут обращаться в сервисный центр Ленинского района на проспекте Чуй, 315 (здание Ленинской районной администрации, 1-й этаж).

В мэрии отметили, что команда «Тулпар» уже направила запрос о предоставлении другого помещения на территории района для обслуживания и выдачи льготных карт пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Остальные пункты выдачи работают в штатном режиме с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Центр Свердловского района находится в здании акимиата по адресу: проспект Чуй, 28, Октябрьского — в помещении райадминистрации по адресу: улица Байтика Баатыра, 17.