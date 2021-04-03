В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 311 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 729 пациентов, в больницах — 582. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 444 человека (или 76,2 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 98 человек. В Бишкеке выписаны 49 человек, Оше — 1, Чуйской области — 35, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 5, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 77 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.