10:12
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 311 человек, 138 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 311 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 729 пациентов, в больницах — 582. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 444 человека (или 76,2 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 98 человек. В Бишкеке выписаны 49 человек, Оше — 1, Чуйской области — 35, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 5, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 77 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188637/
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
COVID-19. СИЗ на 12 миллионов сомов передал Кыргызстану ЮНИСЕФ
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Всего — 1 502
В Кыргызстане выявили 142 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 842
Смерть сотрудника МИД. Временно отстранены от работы директор НЦОМиД и главврач
Смерть сотрудника МИД. Посольство КНР осуждает распространение фейка
Смерть сотрудника МИД. Елена Баялинова призывает дождаться официального вывода
Глава ВОЗ снова призывает выделить вакцину от COVID-19 нуждающимся странам
Для зараженных COVID-19 свободны 126 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 129,5 миллиона, умерли более 2,8 миллиона
Популярные новости
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Окончательно.&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;школы Бишкека вернутся не&nbsp;все ученики Окончательно. 1 апреля в школы Бишкека вернутся не все ученики
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Дело Курсана Асанова. Свидетель об&nbsp;оружии в&nbsp;доме Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Дело Курсана Асанова. Свидетель об оружии в доме Атамбаева в Кой-Таше
Бизнес
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
3 апреля, суббота
10:03
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь...
10:01
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 311 человек, 138 — в тяжелом состоянии
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
09:55
COVID-19. СИЗ на 12 миллионов сомов передал Кыргызстану ЮНИСЕФ
09:54
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Всего — 1 502