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Общество

3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Орозбекова, Киевской, Логвиненко.
2
Чуйская область
  • 9.00-12.00 — села Нижневосточное (улицы Школьная, Центральная, Дагестанская, Тимирязева, Дружбы), Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Восточная, Западная, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Чуйская, Трудовая, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), поселок Мирный (улицы Трудовая, Интернациональная, Спортивная, Ленина, 40 лет Октября, Гагарина);
  • 13.00-15.00 — поселок Восточный (улицы Новостройка, Гагарина, Киргизская, МТФ-2), Джаны-Джер (улицы Ак-Жар, МТФ-2А, 8-9-й распред, Молодая Гвардия).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — города Ош (улицы Бобулова, Шамшиева, Увам, Гагарина, Зеленая, Депутатская, Московская, Столичная, Эргешова, Жумабаева, Шакирова, Тажикская, Памирская, Алиева, Джалал-Абадская, Фабричная, Нурматова, Абдыразакова, Панфилова, Алымбекова, Карабаева, Молдо Нияз, Горького, Лермонтова, Толстого, Жунусова, Пржевальского, Узгенская, Тилеке Баатыра, Пахта, Мажурум Тал, Супаналиева, Навои, Арзыкулова, Борубаева, Сулайманова, Абдыкадырова, Монуева, Масалиева, Курманджан Датки, Ленина, Айтиева, переулки Вишневый, Садовый), Ноокат, села Беш-Тал, Борко, Калинин, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Кирово.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Джал, Масалиева, Чехова, Султанова, Ленина, Новая, Хрипченко, Маяковского, Солнышко, Нооруз, Советская, Комсомольская, Токтогула, Гагарина, Кольцевая, Маяковского, Строительная, Горького, Спортивная, Кулатова, Жусубалиева, Заводская, Кыргызстан, Кулатова, Привокзальная, 13-й микрорайон).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188613/
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