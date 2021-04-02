3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

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9.00-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Орозбекова, Киевской, Логвиненко.