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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 129,5 миллиона, умерли более 2,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 733 тысячи 993 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 129 миллионов 525 тысяч 493 человека. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 539 тысяч 175), Бразилии (12 миллионов 839 тысяч 844), Индии (12 миллионов 221 тысяча 665), Франции (4 миллиона 755 тысяч 779), России (4 миллиона 503 тысячи 291), Великобритании (4 миллиона 364 тысячи 547), Италии (3 миллиона 607 тысяч 83), Турции (3 миллиона 357 тысяч 988), Испании (3 миллиона 291 тысяча 394), Германии (2 миллиона 866 тысяч 323) и Колумбии (2 миллиона 417 тысяч 826).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 73,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 360 тысяч 368 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 827 тысяч 35. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 136 человек. В том числе в США всего скончались 553 тысячи 120 человек, Бразилии — 325 тысяч 284, Мексике — 203 тысячи 664, Индии — 162 тысячи 927, Великобритании — 127 тысяч 6, Италии — 109 тысяч 847.

В Кыргызстане зарегистрировали 88 тысяч 700 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 299 тысяч 626, Узбекистане — 83 тысячи 50, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188552/
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