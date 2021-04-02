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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке 1 тысяча 237 родителей предпочли, чтобы дети продолжили учебу онлайн

Вчера к обучению в офлайн-режиме в Бишкеке приступили более 105 тысяч детей. Об этом на брифинге сообщила глава управления образования мэрии столицы Эльмира Иманалиева.

Она напомнила, что в этом формате обучаются ученики семи параллелей.

«Помимо этого, мы даем разрешение продолжать обучение в онлайн-режиме, если родители опасаются отпускать детей в школы. Они должны написать заявление. Всего к нам поступило 1 тысяча 237 заявлений», — отметила Эльмира Иманалиева.

Она добавила, что по состоянию на 1 апреля коронавирусом и внебольничной пневмонией болеют 14 учеников и 7 преподавателей, ОРВИ — 3 тысячи 496 учащихся и 51 учитель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188541/
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