В Бишкеке 1 тысяча 237 родителей предпочли, чтобы дети продолжили учебу онлайн

Вчера к обучению в офлайн-режиме в Бишкеке приступили более 105 тысяч детей. Об этом на брифинге сообщила глава управления образования мэрии столицы Эльмира Иманалиева.

Она напомнила, что в этом формате обучаются ученики семи параллелей.

«Помимо этого, мы даем разрешение продолжать обучение в онлайн-режиме, если родители опасаются отпускать детей в школы. Они должны написать заявление. Всего к нам поступило 1 тысяча 237 заявлений», — отметила Эльмира Иманалиева.

Она добавила, что по состоянию на 1 апреля коронавирусом и внебольничной пневмонией болеют 14 учеников и 7 преподавателей, ОРВИ — 3 тысячи 496 учащихся и 51 учитель.