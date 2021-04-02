В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 268 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 704 пациента, в больницах — 564. В том числе 24 человека — в крайне тяжелом состоянии, 112 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 426 человек (или 75,5 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 82 человека. В Бишкеке выписаны 45 человек, Чуйской области — 31, Ошской — 1, Иссык-Кульской — 2, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 979 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.