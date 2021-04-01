В ВОЗ заявили о слишком медленной вакцинации от коронавируса в Европе

Медленное внедрение вакцины продлевает пандемию. Об этом говорится в заявлении Европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В нем отмечается, что на прошлой неделе наблюдался рост передачи COVID-19 в большинстве стран Европейского региона ВОЗ: 1,6 миллиона новых случаев и около 24 тысяч смертей. При этом новые случаи увеличиваются во всех возрастных группах, за исключением людей 80 лет и старше. Это, по мнению ВОЗ, отражает ранние признаки воздействия вакцинации.

«Вакцины — это наш лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективно предотвращают заражение. Однако их внедрение происходит недопустимо медленно. И пока охват остается низким, нам необходимо применять те же меры общественного здравоохранения и социальной защиты, которые мы применяли в прошлом, чтобы компенсировать задержку графика», — заметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он уточнил, что на сегодня только 10 процентов всего населения региона получили одну дозу вакцины, а 4 процента прошли полную серию вакцинации.

В документе также говорится, что 50 стран и территорий, входящих в регион, сообщили о распространении британского, более заразного штамма коронавируса. В настоящий момент 27 государств находятся в полном или частичном режиме изоляции, в 21 стране по ночам действует комендантский час. За последние две недели 23 государства ужесточили ограничения, но 13 стран их ослабили.