COVID-19. В Кыргызстане в нескольких больницах проведут капитальный ремонт

Благодаря эпидемии коронавирусной инфекции в Кыргызстане проведут ремонт в некоторых больницах. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, в марте объявлено несколько конкурсов.

В рамках проекта «Чрезвычайный проект по пандемии COVID-19» (грант АБР) проведут ремонт отделения общей реанимации и анестезиологии для пациентов с коронавирусом в Таласской областной объединенной больнице. На эти цели планируется потратить 9 миллионов 999 тысяч 980 сомов. В Республиканской клинической инфекционной больнице отремонтируют отделение № 8 за 10 миллионов 533 тысячи 800 сомов. На ремонт здания инфекционного отделения Нарынской областной объединенной больницы планируется потратить 14 миллионов 76 тысяч 399 сомов. В Ошской городской клинической больнице отремонтируют родильный стационар за 10 миллионов 724 тысячи 217 сомов.

Кроме того, Иссык-Кульская областная объединенная больница объявила тендер на капитальный ремонт инфекционного отделения. Планируется потратить 12 миллионов 685 тысяч 970 сомов. А Ноокатская территориальная больница потратит 4 миллиона 184 тысячи 817 сомов на текущий ремонт зданий инфекционного отделения с реанимацией на 40 коек, общежития — изолятора для медработников (бывшее физиотерапевтическое отделение), запасного инфекционного отделения (работающего сейчас как глазное и лор-отделения).

