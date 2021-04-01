16:54
USD 84.80
EUR 99.60
RUB 1.12
Общество

«Альфа Телеком» выиграла два аукциона по радиочастотам

Госагентство связи провело онлайн-аукционы по продажам радиочастот. Об этом сообщила Государственная служба цифрового развития.

Торги проходили 9 и 10 марта 2021 года, но стало известно о них только сейчас.

9 марта на интернет-ресурсе auction.nas.gov.kg на торги выставили радиочастоты 2300-2340 МГц с шириной полосы 40 МГц в режиме TDD по всей территории Кыргызстана, кроме Оша и Бишкека. Стартовая цена частоты составила 74 миллиона 205 тысяч сомов.

Для участия зарегистрировался только один участник — ЗАО «Альфа Телеком». Торги длились 21 минуту. По результатам компания предложила за частоту 77 миллионов 915 тысяч 250 сомов. Она и признана победителем.

10 марта на том же интернет-ресурсе на торги выставили радиочастоты 2380-2400 МГц с шириной полосы 20 МГц в режиме TDD по всей территории Кыргызстана, кроме Бишкека и Оша, со стартовой ценой 37 миллионов 102,5 тысячи сомов. Участвовал в торгах также только «Альфа Телеком». Торги длились 15 минут. По итогам победитель предложил за частоту 38 миллионов 957 тысяч 625 сомов.

ЗАО «Альфа Телеком» — сотовый оператор MegaCom. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188467/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Продажа радиочастот. Экс-завотделом правительства отпустили под домашний арест
Продажа радиочастот. Экс-руководитель аппарата кабмина отпущен из СИЗО
Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема
Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний
Скандал с радиочастотами. Задержан экс-директор Госагентства связи
Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты
Чиновники-уголовники. За что сажают в СИЗО министров и депутатов?
Продажа радиочастот. Завотделом обороны правительства оставили под стражей
Продажа радиочастот. Задержан завотделом обороны аппарата правительства
Продажа радиочастот. Еще двум обвиняемым изменили меру пресечения
Популярные новости
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Российская авиакомпания открывает чартеры в&nbsp;Бишкек. Узнай маршруты Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты
Бизнес
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
1 апреля, четверг
16:43
Улукбек Марипов не видит реального развития аграрной отрасли. Мы тоже Улукбек Марипов не видит реального развития аграрной от...
16:39
Новый состав Совета по отбору судей. Кто в него вошел
16:32
Улукбек Марипов: Работа по цифровизации превратилась в популистскую риторику
16:29
Выборы в БГК. Ученые и дипломаты выбирают «Наш народ»
16:21
Экономика КР вырастет на 3,8 процента, если не будет новой волны COVID-19