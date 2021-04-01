«Альфа Телеком» выиграла два аукциона по радиочастотам

Госагентство связи провело онлайн-аукционы по продажам радиочастот. Об этом сообщила Государственная служба цифрового развития.

Торги проходили 9 и 10 марта 2021 года, но стало известно о них только сейчас.

9 марта на интернет-ресурсе auction.nas.gov.kg на торги выставили радиочастоты 2300-2340 МГц с шириной полосы 40 МГц в режиме TDD по всей территории Кыргызстана, кроме Оша и Бишкека. Стартовая цена частоты составила 74 миллиона 205 тысяч сомов.

Для участия зарегистрировался только один участник — ЗАО «Альфа Телеком». Торги длились 21 минуту. По результатам компания предложила за частоту 77 миллионов 915 тысяч 250 сомов. Она и признана победителем.

10 марта на том же интернет-ресурсе на торги выставили радиочастоты 2380-2400 МГц с шириной полосы 20 МГц в режиме TDD по всей территории Кыргызстана, кроме Бишкека и Оша, со стартовой ценой 37 миллионов 102,5 тысячи сомов. Участвовал в торгах также только «Альфа Телеком». Торги длились 15 минут. По итогам победитель предложил за частоту 38 миллионов 957 тысяч 625 сомов.

ЗАО «Альфа Телеком» — сотовый оператор MegaCom. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.