Долг Министерства цифрового развития за использование радиочастотного спектра составил более 19 миллионов сомов. Об этом отмечается в отчете Счетной палаты.

По данным ведомства, в 2023 году просроченная задолженность за использование радиочастотного спектра составила 19,8 миллиона сомов.

Согласно Закону «Об электросвязи», владельцы лицензий на электросвязь обязаны платить 0,9 процента от доходов за предоставление услуг электро- и почтовой связи в бюджет. Минцифры этого не сделало.

Счетная палата рекомендовала Службе регулирования и контроля в области связи принять меры для взыскания задолженности. Ведомству предложено составить график погашения долгов, а в случае отказа должников обратиться в правоохранительные органы для их взыскания.