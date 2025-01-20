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Общество

Долг Минцифры за использование радиочастотного спектра — более 19 миллионов

Долг Министерства цифрового развития за использование радиочастотного спектра составил более 19 миллионов сомов. Об этом отмечается в отчете Счетной палаты.

По данным ведомства, в 2023 году просроченная задолженность за использование радиочастотного спектра составила 19,8 миллиона сомов.

Согласно Закону «Об электросвязи», владельцы лицензий на электросвязь обязаны платить 0,9 процента от доходов за предоставление услуг электро- и почтовой связи в бюджет. Минцифры этого не сделало.

Счетная палата рекомендовала Службе регулирования и контроля в области связи принять меры для взыскания задолженности. Ведомству предложено составить график погашения долгов, а в случае отказа должников обратиться в правоохранительные органы для их взыскания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317212/
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