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Общество
Сюжеты: Радиочастотный скандал, Скандалы с чиновниками

Продажа радиочастот. Сотрудник ГКНБ признан виновным в коррупции

Сотрудника главного управления ГКНБ М.С. признали виновным в коррупции по уголовному делу о продаже радиочастот. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решение принято Первомайским районным судом Бишкека. М.С. приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признаны виновными и приговорены к штрафу экс-глава ведомства Наталья Черногубова, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максат Джылышбаев, экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев, а также экс-завотделом обороны правительства Азамат Араев.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192639/
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