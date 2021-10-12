623 миллиона сомов от продажи возвращенных радиочастот поступили в бюджет

За счет продажи радиочастот в республиканский бюджет поступило 623 миллиона 376 тысяч 300 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

«Победитель первого лота ЗАО «Альфа Телеком» перечислил 281 миллион 315 тысяч 500 сомов, победитель третьего лота ООО «Скай Мобайл» — 342 миллиона 60 тысяч 800 сомов.

Победитель второго лота ОсОО «НУР Телеком» отказался выкупать радиочастоту 2340-2360 МГц с шириной полосы 20 МГц», — говорится в сообщении.

Этот онлайн-аукцион проходил 23, 24 и 27 сентября на портале auction.nas.gov.kg, разработанном программистами ГП «Инфоком».

Отмечается, что всего за 10 месяцев состоялось 10 аукционов по продаже радиочастот. По итогам в республиканский бюджет поступило 750 миллионов 710 тысяч 800 сомов.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признали виновными и приговорили к штрафу экс-главу ведомства Наталью Черногубову, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максата Джылышбаева, экс-завотделом обороны правительства Азамата Араева. Они должны выплатить по 260 тысяч сомов. Учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Алдарова признали виновным по статье «Коррупция» и приговорили к штрафу в 280 тысяч сомов.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.