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Власть
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Бывшего директора Госагентства связи оправдали

Экс-директора Госагентства связи Чингиза Бекташева, подозреваемого в коррупции, оправдали. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«Известно, что ранее ему переквалифицировали обвинение со статьи «Коррупция» на «Халатность», — сообщили редакции.

Межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследовала уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела признали виновными и приговорили к штрафу экс-главу ведомства Наталью Черногубову, замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максата Джылышбаева, экс-завотделом обороны правительства Азамата Араева. Они должны выплатить по 260 тысяч сомов. Учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Алдарова признали виновным по статье «Коррупция» и приговоили к штрафу в 280 тысяч сомов.

По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203486/
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