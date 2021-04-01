Из-за непогоды в Бишкеке и областях отмечены аварийные отключения света

В связи с обильным снегопадом в ОАО «Северэлектро» зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отключения отмечены в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Над устранением повреждений электрооборудования работают 105 оперативно-выездных бригад. В том числе по Бишкеку — 19, Чуйской области — 53 и Таласской — 33.

Для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением весь персонал ОАО «Северэлектро» работает в усиленном режиме.