Из-за непогоды в Бишкеке и областях отмечены аварийные отключения света

В связи с обильным снегопадом в ОАО «Северэлектро» зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отключения отмечены в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Над устранением повреждений электрооборудования работают 105 оперативно-выездных бригад. В том числе по Бишкеку — 19, Чуйской области — 53 и Таласской — 33.
Для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением весь персонал ОАО «Северэлектро» работает в усиленном режиме.
«В случае возникновения вопросов по электроснабжению можно обратиться в круглосуточный call-центр по телефонам: 1209, (0772/ 0702/