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Общество

Из-за непогоды в Бишкеке и областях отмечены аварийные отключения света

В связи с обильным снегопадом в ОАО «Северэлектро» зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отключения отмечены в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Над устранением повреждений электрооборудования работают 105 оперативно-выездных бригад. В том числе по Бишкеку — 19, Чуйской области — 53 и Таласской — 33.

Для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением весь персонал ОАО «Северэлектро» работает в усиленном режиме.

«В случае возникновения вопросов по электроснабжению можно обратиться в круглосуточный call-центр по телефонам: 1209, (0772/ 0702/ 0556) 00-12-09 или в диспетчерские службы по ссылке», — рассказали в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188450/
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