2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — отрезок улицы Боконбаева;

9.00-13.00 — улица Логвиненко, 59;

9.00-14.00 — микрорайон «Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Кривоносова, Куюкова, Чортекова, 19-я линия, Садырбаева), «Ала-Арча» (улица Матисакова), село Чон-Арык (улица Семетей), отрезки улиц Токтогула, Молодой Гвардии, Абдумомунова, Пушкина, бульвара Эркиндик;

9.30-14.00 — отрезки улиц Политехнической, Таш-Кумырской, Ахунбаева, Токтоналиева, переулок Горный;

9.30-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Ялтинской, Пархоменко;

9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», северо-восточная сторона жилмассива «Эне-Сай», восточная сторона жилмассива «Келечек», проспект Жибек Жолу от переулка Черкесского до улицы Кантемировской, переулок Черкесский, улица Кантемировская;

12.00-15.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко);

12.00-17.00 — отрезки улиц Руставели, Джантошева, Ахунбаева, Бектенова, переулки Балхашский, Сумской;

13.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 641;

15.00-17.00 — отрезки улиц Бронированной, Алтымышева, Бакаева, 7-8-9-я линия, переулок Волочаевский.