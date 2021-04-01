2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — отрезок улицы Боконбаева;
- 9.00-13.00 — улица Логвиненко, 59;
- 9.00-14.00 — микрорайон «Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Кривоносова, Куюкова, Чортекова, 19-я линия, Садырбаева), «Ала-Арча» (улица Матисакова), село Чон-Арык (улица Семетей), отрезки улиц Токтогула, Молодой Гвардии, Абдумомунова, Пушкина, бульвара Эркиндик;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Политехнической, Таш-Кумырской, Ахунбаева, Токтоналиева, переулок Горный;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Джалиля, Ялтинской, Пархоменко;
- 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», северо-восточная сторона жилмассива «Эне-Сай», восточная сторона жилмассива «Келечек», проспект Жибек Жолу от переулка Черкесского до улицы Кантемировской, переулок Черкесский, улица Кантемировская;
- 12.00-15.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улицы Восточная, Самойленко);
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Руставели, Джантошева, Ахунбаева, Бектенова, переулки Балхашский, Сумской;
- 13.00-17.00 — проспект Жибек Жолу, 641;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Бронированной, Алтымышева, Бакаева, 7-8-9-я линия, переулок Волочаевский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-17.00 — село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Нижняя, Садовая, Набережная, Солнечная, Виноградная, Прохладная, Южная, Сельповская, Подгорная, Садовая, Коммунарская, Ключевая, переулки Маслопромский, Виноградный, Ключевой, Зеленый, Сельповский, Алма-Атинский тупик);
- 9.00-13.00 — село Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Нижняя, Широкая);
- 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Сельская, Комсомольская, проспект Победы), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Колхозная), Кайырма (улицы Школьная, Западная), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Набережная, Чапаева);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Индустриальная, 50 лет Октября, Фрунзе, Октябрьская, Краснодарская, Гагарина, Иссык-Кульская, Комсомольская, Полярная, Ленина, переулок Ленина), Манас (улицы Широкая, Совхозная, Комсомольская, Западная, Пионерская, Зеленая, Северная, тупик Северный), Джаны-Джер (улицы Джамбулатова, Советская, Юбилейная, Оторова, Молодой Гвардии, Южная, Алиева, Симроуд, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира, Солодовникова);
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Северная, Крупской, Деповская, Тынчтык, Проектируемая, Усупбаева), Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова, Полярная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Ак-Суу (улицы Шолохова, Баетова, Кузнецова, Левитина, Ломоносова, Некрасова, Набережная, Киевская, Карла Маркса, Железнодорожная, Вокзальная, Космическая);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Кара-Суу, Мураке, Ийри-Суу (улица Восточная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жайылма (улицы Токтогула, Рахматова), Туз (улица Дайырбек), Новопокровка (улица Чеченова);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Кошой (улица Токтосунова), Чуй (улица Буранинская), Садовое (улица Чуйская);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Новая, Чолпон), Шабдан (улица Даниярова).