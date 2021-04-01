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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Бишкеке растет число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщила начальник управления здравоохранения столичной мэрии Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, за сутки в столице выявлено 97 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. «Это 59 процентов от всех случаев по республике», — сказала она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что для лечения открыты три стационара на 435 коек. В настоящее время в них находятся 264 пациента. Кроме того, медицинские работники ЦСМ продолжают наблюдать за лицами на домашнем карантине. Под наблюдением находятся 1 тысяча 239 человек. «Сегодня мэрия отслеживает соблюдение карантина контактными лицами, созданы бригады из МТУ и квартальных», — отметила она.

Глава горздрава призвала горожан носить маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, а бизнес-сообщество — обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, следить за ношением масок клиентами, использованием санитайзеров и обработкой помещений.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что при появлении симптомов ОРВИ горожане могут обращаться в кол-центр 118. «В случае необходимости будут приезжать мобильные бригады», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188394/
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